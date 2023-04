Ocean Districts avaldas koostööloo Robin Juhkentaliga

Bändil oli kindel soov uuel plaadil midagi varasemast kardinaalselt erinevat teha ja külalisvokalistide kutsumine teatud lugudesse oli ammune mõte, mis nüüd teoks sai.

"Ma tunnen ansambli kitarristi Taavit juba 20 aastat. Koos oleme koolipinki nühkinud, pulli teinud ja isegi maju ehitanud, muusikat aga varem mitte kunagi. Minu muusika oli liiga pehme ja Taavi bändide oma liiga käre, aga nüüd oleme kusagil keskel kokku saanud ja leidnud ühise helikeele." rääkis Juhkental.

Video tegi Martin Kaljuorg, valgustas Mart Tarlap (Soundhouse). Muusika salvestas Alan Urva ja masterdas Martin Randalu. Ocean Districts on Martin Lepalaan – kitarrid, Taavi Liinak – kitarrid, Siim Eenma – kitarr, Tanel Kõnd – bass, Sten Loov – trummid

Ocean Districtsi näeb live's kahel plaadiesitluskontserdil, mis toimuvad 19.05 Tartus (Genialistide klubis) ning 03.06 Tallinnas (Paavli kultuurivabrikus).

"Phantom Islands" on Ocean Districtsi kolmas plaat, mille kirjutamiseks ja salvestamiseks on bändil kulunud neli aastat. Albumi kontseptsioon keskendub ideele mandritest ja saartest, mis kunagi "avastati" ja on isegi kartograafide poolt kaardistatud, kuid hiljem leidnud kinnituse, et neid ei eksisteerinud. Põhjused on olnud erinevad -- navigatsioonivead, ekslikud vaatlused, kontrollimata desinformatsioon, legendid, miraažid või teadlikult leiutatud "maad" avastajate poolt, kes ei tahtnud pettumust valmistada ekspeditsioonide rahastajatele.