Otseülekanne kell 17.30: vestlusring "Kes mõjutab mõjuisikuid?"

Mõjuisikute mõjuväli ulatub kaugemale kui ilu- ja moesoovitused. Eeskujud jagavad oma jälgijatega ka hinnanguid ja kogemusi näiteks tervise, seksuaalsuse, soorollide, lastekasvatamise, psühholoogia ning poliitika kohta. Need subjektiivsed seisukohad ei tulene aga ilmtingimata akadeemilistest ja erialastest ekspertteadmistest. Ometi jälgivad ja usaldavad tuhanded jüngrid isehakanud jutlustajate seisukohti. Ja mida suurem on mõjuisiku auditoorium, seda enam soovivad temaga koostööd teha ettevõtted, kes omakorda kahtlast infot võimendavad. Ent kas auditooriumi suurus ja sellised koostööd on ikka usaldusväärsuse pitser? On selline mõjuväli läbipaistev ja süütu?

Teemat avavad blogi Propastop kaasautor Rahel Aerin Eslas, sihtasutuse SALK asutaja ja eestvedaja Tarmo Jüristo ning antropoloog ja seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa. Arutelu modereerib rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist Eva Ladva.