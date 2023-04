Kenors tähistab kontserdiga Uues Laines oma 5. sünnipäeva

Kontserdi kavas on lood 2022. aastal ilmunud albumilt "Chakra Munn" kui ka bändi peagi ilmuvalt teiselt albumilt "Tooted". Kontserdile on kaasatud ka valgusmeister Taivo Tenso, kes kasutab live'l võtteid just filmivalgustusest, mitte traditsioonilisest lavavalgustusest.

Kenors on alternatiivmuusika kogukond, kuhu kuuluvad Mattis Kirsipuu, Artur Leppik, Kaur Einasto, Kristjan Tenso, Marta-Lotta Kukk, Maria Kallastu, Karl Tammaru, Irene Isabel Mileiko.

Ansambel Kenors. Autor/allikas: Sanna Rink

Kenorsit soojendab ansambel Seltskond Pargis. Seltskond Pargis on produtsent Luurel Varase ja ansamblist Ouu tuntud Hyrr Innokent Vainola koostööprojekt, mis segab hiphopibiite psühhedeelia ja soul'iga.

Bändide eel ja järel mängivad muusikat DJ-d Johanna Tenso ja Kersten Kõrge.