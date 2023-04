Galerii. Tapperis andis kontserdi post-rock'i bänd God Is An Astronaut

Teisipäeval esines Tallinnas klubis Tapper post-rock'i ansambel God Is An Astronaut.

God Is An Astronaut on Iirimaa päritolu post-rock'i bänd, mis alustas tegevust aastal 2002. Bänd astus Tapperis üles tuuri "The Beginning of the End" raames, millega annab ülevaate oma arengust viimase kahe aastakümne jooksul.

Tuuriga tähistab bänd albumi "All is Violent, All is Bright" 15. aastapäeva, kus esitamisele tuleb terve album algusest lõpuni.

Üritust korraldas alates 2010. aastast tegutsev alternatiivmuusika agentuur Urban Culture Entertainment.