"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kas meestelaul teeb luigelaulu

Suvel toimuva noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" mõnele etendusele on piletid juba läbi müüdud. Aga mis saab siis, kui ühel hetkel jääb vaatemäng ära, sest pole enam lauljaid ja tantsijaid?

Juba aastaid on koorimuusikaga seotud inimestele eriliselt muret teinud Eesti meeskooride olukord, sest meeste huvipuudus koorides osaleda toob kaasa meestelaulu osakaalu kahanemise. Muidugi mõjutab see ka laulupeo repertuaari.

Meeskooride vähesust näitab ka statistika: kui segakooridest pääses viimasele üldlaulupeole vaid 64 protsenti soovijatest, siis mees- ja valikmeeskooridest tervelt 80 protsenti ehk 36 koori. See näitab, et meeskooride vallas on konkurents väike.

Vaadates veel numbritele otsa: 2014. aasta andmetes on välja toodud, et 25 aastaga on meeslauljaid jäänud Eestis tervelt kaks korda vähemaks. Nüüd on sellest omakorda möödas ligi kümme aastat - ja aeg küsida, kas vähenemine on jätkunud? Ja milles on asi - Eesti meeste arv ju kaks korda vähenenud pole?

