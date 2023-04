Allee galeriis avati Rumeenia kaasaegse maalikunsti näitus "Maalitud aed"

"Kogu kuulub Rumeenia ühele suurele Jibou linnas olevale botaanikaaiale," rääkis allee galrii peakuraator Harry Liivrand.

"See on temaatiline kollektsioon ja me oleme saanud Rumeeniast ühe väikese osa meie näitusele. Need näitavad meile ühte osa Rumeenia kaasaegsest maalikunstist," rääkis Liivrand.

"See on ühelt poolt väga traditsionalistlik maalikunst, kus pargi- ja aiamaastikku vaadatakse läbi realistliku või impressionistliku pinstlikäsitluse, aga samas on siiin ka hüperrealistlikke töid," lisas kuraator.