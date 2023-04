Eestis esinev Ticciati: suure koosseisuga mängides tekib laval imeline dialoog

Hugo Ticciati on Rootsis resideeriv inglise päritolu viiuldaja, kes on tuntud oma mitmekülgse repertuaari ja esituste poolest. Solisti, ansamblijuhi ja dirigendina on ta astunud üles erinevates kooslustes, nii suurtes kui ka väikestes.

"Suures koosseisus laval muusikat tehes saab üksteiselt väga palju energiat. Kuulad kaaslasi ja reageerid neile ning sellest tekib laval imeline dialoog. Lisaks sellele tekib muidugi ka dialoog publikuga," sõnas Ticciati.

"Kui oled laval üksi, on suhe esineja ja publiku vahel algusest peale palju tugevam, sest sa oled tähelepanu keskpunktis. Solist ei tohi selle tähelepanu alla mattuda, vaid peab väga avatud olema ja kuulajaid kaasama, sest publik muutub esituse osaks," jätkas ta.

Ticciati on koostööd teinud paljude Eesti muusikutega, ka selle kontserdi dirigendi Andres Kaljustega seob neid pikk ühine ajalugu. "Hugo Ticciati on minu vana sõber, me mõlemad õppisime viiulit sama õpetaja juures," selgitas Kaljuste.

Kaljuste sõnul on Ticciati erakordne muusik, kes suudab välja mõelda väga omamoodi kavu ja oskab ühendada erinevaid ajastuid ning stiile.