Everything But The Girl avaldas pärast enam kui 20-aastast pausi uue albumi

Inglismaalt pärit duo Everything But The Girl andis reedel välja uue albumi "Fuse". See on nende esimene album pärast 24 aastat.

Abikaasade Tracey Thorni ja Ben Watti 1982. aastal moodustatud duo teatas uuest albumist esimest korda 2022. aasta novembris. Albumilt olid varem juba ilmunud singlid "Nothing Left To Lose", "Caution to the Wind", "Run A Red Light" ja "No One Knows We're Dancing".

Viimase kahe aastakümne jooksul on Thorn ja Watt olnud hõivatud muude projektidega, aeg-ajalt teinud küll koostööd, kuid "Fuse" on duo esimene album pärast 1999. aastal ilmunud stuudioalbumilt "Temperamental."

Duo läks 2000. aastal määramata pausile, seda päriselt plaanimata. Comeback toimus Thorni sõnul sama orgaaniliselt, kes on tunnistanud, et albumi tegemisele nad esiti üldse ei mõelnudki, vaid proovisid 2021. aasta kevadel alustada muusika tegemist otsast peale avatud meelega ja mängulises vaimus.

Kokku on Everything But The Girl välja andnud 11 stuudioalbumit, teeninud arvukalt kuld- ja plaatinastaatuseid. Nende suurim hitt on lugu "Missing" 1994. aastal ilmunud albumilt "Amplified Heart".