Eesti-Türgi päritolu GØK2 andis välja debüüt-EP "Therapy Works"

GØK2 on Istanbulist pärit laulja ja laulukirjutaja, multiinstrumentalist ning produtsent, kes seob oma muusikas alternatiivi, hiphoppi, post-punki ja maailmabiiti.

EP pealkiri on inspiratsiooni saanud teraapiaseanssidest, kus Babataş käis enne ja pärast salvestusperioodi ning selle ajal. "See kannab endas viha, kaastunnet ning lubab olla rumal ja mänguline, julgustades olema sina ise ning on täis ausust ja haavatavust," kirjeldas Babataş.

Lühialbumi produtseeris Babataş ise, miksis-masterdas Tommi Langen⁣ ja Joni Vanhanen ehk Tape Over Mastering.

"Sound'i mõttes on see ühelt poolt uus ja teiselt poolt midagi väga tuttavat. Teema võib tunduda ebaoluline, aga haarab kaasa ning sisu eesmärk on tõsta teadlikkust vaimsest tervisest, topeltstandarditest ning kõigi õiguste ja rõõmude eest seismisest."

GØK2 esitleb lühialbumit reedel, 28. aprillil kväärklubis Hungr, samuti astub ta Tallinn Music Weeki raames 12. mail üles peagi avatavas Paavli kultuurivabrikus.