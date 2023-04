Galerii. Festivalil J-Tsoon on väljas 30 Star Warsi saagast tuntud mudelit

Sel nädalavahetusel Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Aasia popkultuuri festivalil J-Tsoon on väljas ka 30 Star Warsi saagast tuntud mudelit.

Poola modelleerijate ühendus Yavin Group tuuritab mööda maailma Star Warsi kosmoselaevade ja tegelaste mudelitega, mis näevad välja nagu oleks võetud otse filmist.

Nüüd juba oma 40–50ndates Poola modelleerijaid on köitnud George Lucase maailma fantaasia, ulmelisus ja tehniline viimistletus. Mudeleid on näinud ka algupärandite meistrid ja näitlejad ning tunnustuse märgiks on nende autogrammid ka mudelitel.

"Kõik mudelid on ehitatud originaalilähedaselt nii täpselt kui võimalik. Täpse koopia tegemine võtab aega viis aastat, ühest ei piisa. Kui vaja, siis ka improviseerin mõõtudega," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" modelleerija Bernard Szukel.

"Näiteks Dryden Vos tähelaev – keegi ei tea, kuidas ta näeb välja teiselt poolt, kuna filmis on seda näha vaid mõne sekundi, seega tuli mul endal mõelda, milline ta võib välja näha," kirjeldas ta.