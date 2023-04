Suri muusik Mark Stewart

Muusiku surma kinnitas teda esindanud plaadifirma Mute Records.

Stewart asutas The Pop Gropi 1977. aastal koos John Waddingtoni, Simon Underwoodi, Gareth Sageri ja Bruce Smithiga. Nende esimene album "Y" jõudis kuulajateni 1979. aastal ning bändi teine kauamängiv "For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?" valmis 1980. aastal.

Pärast The Pop Groupi laialiminekut 1980. aastal töötas Stewart koos produtsendi Adrian Sherwoodiga ning 1983. aastal andis ta välja albumi "Learning to Cope With Cowardice".

Aastate jooksul jätkas Stewart muusikuna töötamist, andes välja mitmeid sooloalbumeid ja tehes koostööd erinevate artistidega. Samuti tegutses ta kontseptuaalkunstnikuna.

2010. aastal otsustas The Pop Group taas jõud ühendada ning välja anti veel kaks albumit: 2015. jõudis lettidele "Citizen Zombie" ja 2017. aastal "Honeymoon on Mars".

Stewarti viimane album on eelmisel aastal ilmunud koostööprojekt "VS".