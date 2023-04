Pildid: Rakvere teatris käivad kahe koomöödialavastuse proovid

Rakvere teatris algas töö uu hooaja avalavastustega. 19. aprillil alustasid proovisaalides esimese lugemisega Peeter Tammearu rahvalik komöödia "Ja... action!" ja Peeter Raudsepa must komöödia "Ettevaatust, õnn!".

15. septembril väikeses majas esietenduva Peeter Tammearu komöödia "Ja... action!" on kirjutanud kanada näitekirjanik Norm Foster. Lugu räägib majanduslikult jänni jäänud abielupaarist ja nende töö kaotanud sõbrast, kes püüavad meeleheitlikult nuputada viisi keerulisest olukorrast välja tulekuks.

"Hätta sattunud inimesed teevad ootamatuid valikuid ja haaravad kinni kummalistest ideedest, mis avavad neis sootuks uusi külgi ja andeid," vihjas lavastaja Peeter Tammearu.

Lavale astuvad Silja Miks, Tuuli Maarja Põldma (külalisena), Margus Grosnõi, Madis Mäeorg ja Eduard Salmistu.

Peeter Raudsepa käe all jõuab 22. septembril suures majas lavale Šoti päritolu telestsenaristi Steven Moffati näidend "Ettevaatust, õnn!". Lavastaja sõnul on see väga kaasaegne, ühiskondlikke mõnu- ja valupunkte puudutav groteskne lugu.

"Ettevaatust, õnn!" jutustab loo ontlikust inglise abielupaarist, kellele kutsub end ise külla puhkusel kohatud pealetükkiv ameerika proua. Sündmuste arenedes selgub, et too ei pruugi olla pelk tüütu tädike, vaid midagi hoopis ohtlikumat.

Lavale astuvad Anneli Rahkema, Liisa Aibel, Laura Niils (külalisena), Tarvo Sõmer, Peeter Rästas, Märten Matsu ja Elar Vahter.