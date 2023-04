Kirjanduspreemia Esimene Samm sai Jane Leinfeld

Festivalil tähistati ülemaailmset raamatu ja roosi päeva. Kirjanikud Mart Kivastik ja Lauri Räpp jagasid raamatusoovitusi ning külastajad said roosi eest vastukingituseks valida raamatu.

Lisaks kuulutati välja ka kirjanduspreemia Esimene Samm pälvija. Sel aastal valis žürii preemia laureaadiks Jane Leinfeldi novelliga "Pulvis et umbra sumus".

"See on eksistentsiaalne lugu ühest klaverimängijast. Ja see autor osutus auhinnaga pärjatuks suuresti seetõttu, et pealkiri, see, kuidas oleme tolm ja vari, on kenasti kunstilise üldistusena sealt loost väljakooruv ja seal kokku võetud. Ja autor valdab kenasti nii loo jutustamise kunsti kui ka kirjeldust," selgitas žürii liige Triin Ploom-Niitra.