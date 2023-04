Kertu Moppel oma uuest lavastusest: Niinemets mängib noort Onu Bellat

"Onu Bella tekitab minus väga palju tundeid ja ma ei oska öelda täpselt, miks ja milliseid tundeid, aga neid on palju erinevaid," kirjeldas Moppel oma sidet Onu Bellaga. Tema esimene mälestus muusikust ja meelelahutajast Onu Bellast pärineb aastakümnete tagusest ajast, kui ta lapsena ühte lemmikloomapäeva külastas, kus Onu Bella õhtujuht oli. "Ta oli nii viisakas ja aupaklik," meenutas Moppel.

Moppel selgitas ka, et tegemist on mängulise lavastusega ja rollide jaotus on veel selgumisel. "Seda ei tea keegi, see selgub võib-olla esietenduse päeval," vastas lavastaja, et keegi ei tea veel täpselt, kuidas Onu Bella karakter laval lahti rullub. "Me võtame vabaduse panna erinevad inimesed erineval hetkel karakterit mängima."

"Tõnis Niinemets kindlasti alustab, tema on noor Onu Bella, kes teeb punkbändi," kergitas Moppel siiski saladuseloori. Lavastuses mängivad veel Hilje Murel, Inga Salurand, Karmo Nigula, Ivo Uukkivi ja teised.

"Ma tean, et ma olen Aarne Valmis ja Linnar Priimängi," rääkis näitleja Nigula oma mängitavatest rollidest "Onu Bella tähestikus". "ERR-i arhiiv on ju põhjatu," sõnas ta, kust oma rollideks inspiratsiooni otsib.

"Me hakkasime kolleegidega mõtlema, et kes võiks kaasaja Onu Bella olla ja siis kolleeg ütles, et talle tundub, et Florian Wahl on üsna lähedal oma žanris," mõtistkles Nigula. "Ja tõesti, mõlema kontsert ei ole mitte lihtsalt kontsert, vaid see on performance."

Draamateatri suvelavastus "Onu Bella tähestik" esietendub 10. augustil Noblessneri valukoja Nobeli saalis.