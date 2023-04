Arca avaldas muusikavideo loole "Ritual"

Muusikavideo režissöör on Albert Moya, kes on varem lavastanud Arca muusikavideo loole "Cayó".

"See on video on friikidele, heidikutele, ilmajäetutele, veidrikele, migrantidele, kõrvalejäetutele, mõnitatutele, naeruvääristatutele, vääriti mõistetutele ja teistele," selgitas Arca pressiteate vahendusel.

Kick-nimeline albumite sari koosneb viiest albumist ja ilmus aastatel 2020–2021.