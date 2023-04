Suri laulja, kodanikuaktivist ja näitleja Harry Belafonte

Ameerikas kasvanud, kuid Jamaica päritolu Belafonte sai kalüpsolauljana tuntuks 1950. aastatel, mil ta andis välja lood "The Banana Boat Song (Day-O)" ja "Jump in the Line".

Tema 1956. aastal ilmunud albumist "Calypso" sai esimene kauamängiv, mida müüdi enam kui miljon eksemplari. Belafonte viimane stuudioalbum "Paradise in Gazankulu" ilmus 1988. aastal.

Lisaks muusikale saavutas ta edu näitleja ning kodanikuõiguste aktivistina.

Belafonte pälvis 1989. aastal Kennedy keskuse autasu, 1994. aastal riikliku kunstimedali ja 2000. aastal Grammy elutööauhinna. Lisaks on ta pälvinud Emmy, Grammy, Oscari ja Tony. 2014. aastal andis Berklee muusikakolledž talle audoktori kraadi.