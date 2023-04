PJ Harvey avaldas singli uuelt albumilt

PJ Harvey avaldas kolmapäeval avasingli "A Child's Question, August" oma eelolevalt 10. albumilt "I Inside The Old Year Dying".

Harvey kirjutas loo kolme nädala jooksul, kuigi idee sündis aastal 2017, kui ta tundis, et on kaotanud muusikaga sideme, tunnistas ta. Harvey otsis võimalusi, kuidas muusika kirjutamist enda jaoks uuesti leida ja sai nõu filmirežissöör Steve McQueenilt, kes soovitas tal ignoreerida albumikirjutamist kui protsessi ja selle asemel üritada taasavastada, miks ta üldse kunagi enda jaoks sõnad, pildid ja muusika avastas, vahendab NME.

"Ma arvan, et album räägib otsimisest – esimese armastuse intensiivsusest ja tähenduse otsimisest," ütles ta. "Mitte et seal peaks selline sõnum olema, aga tunne, mis mul plaadiga tekib, on armastus – see on kurbuse ja kaotuse varjundiga, kuid armastav. Arvan, et see tekitabki nii teretulnud tunde: see on nii avatud."

Koos avasingliga ilmus ka muusikavideo, mille lavastas Steve Gullick.

PJ Harvey 10. album "I Inside The Old Year Dying" ilmub 7. juunil plaadifirma Partisan alt ja selle produtseerivad Harvey pikaajalised kaastöölised Flood ja John Parish. PJ Harvey seni viimane stuudioalbum "The Hope Six Demolition Project" ilmus 2016. aastal.