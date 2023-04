Ilmus treiler Pedro Almodóvari filmile "Strange Way of Life"

Almodóvar on varem öelnud, et lühifilm on tema vastus filmile "Brokeback Mountain" (2006, lav Ang Lee). Süžee kohta pole palju teada, kuid loo keskmes on rantšoomanik Silva (Pedro Pascal), kes ratsutab hobusega üle kõrbe Bitter Creeki, et külastada üle 25 aasta oma sõpra, šerif Jake'i (Ethan Hawke).

Almodóvar varem avaldanud, et filmi pealkiri vihjab Amalia Rodriguesi väga kurvale fadolaulule, mille sõnad viitavad sellele, et pole olemas eluvõõramat asja kui elada elu, eirates oma hinge sügavamaid soove [inglise k there is no stranger existence than the one that is lived by turning your back on your own desires].

Film on 30 minutit pikk ja on Almodóvari teine ingliskeelne linateos pärast 2020. aasta lühifilmi, mis põhines Jean Cocteau' monodraamal "The Human Voice" ja kus peaosas astus üles Tilda Swinton.

2023. aasta Cannes'i filmifestival toimub 16. maist kuni 27. maini.