Festivalil Orient esineb mustlasansambel Dhoad

Radjastanist pärit romad on iidsetest aegadest hinnatud etenduskunstnikud, keda kutsuti esinema ülikute pidustustele. Ansambel Dhoadi tuumiku moodustavad neli venda, kelle esivanemad on mitme põlvkonna vältel teeninud muusikutena Radjastani õukonda.

"Nende koduosariik on Radjastan, nad laulavad kõrbest ja armastusest, ning tegelikult, kui me korraldame sümfooniakontserti, siis teame, mis järjekorras tulevad mingid osad, millest räägitakse, millest lauldakse," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" festivali Orient kunstiline juht Peeter Vähi.

"Aga me ei taha neile sellist programmi peale suruda. Et asi oleks spontaanne, improvisatsiooniline. Ma ei teagi täpselt, millest nad kontserdil laulavad, see selgub alles kontserdi lõpuks."

Neljapäeval õhtul astuvad nad üles Tallinnas, EMTA suures saalis ning reedel Põlva kultuurikeskuses.