Vanemuise balletitrupi liikmele anti välja esmakordne tantsuauhind

Tunnustuse pälvinud Emily Ward on Vanemuise teatri balletitrupi liige aastast 2014. Vanemuise teatri balletijuht Mare Tommingas ütles, et nende üheksa aasta vältel on Emily areng olnud tähelepanuväärne.

"Ta on tantsija, kes süveneb rolli nii dramaturgilist joont jälgides kui ka tehnilist poolt pedantselt lihvides. Emilyle sobivad dramaatilised rollid nagu Kuninganna "Luikede järves" või Tatjana "Oneginis"," rääkis Tommingas.

"Samas on tal ka teine, efektne ja kirglik pool, mis võimaldab tal tantsida erinevates stiilides ja eripalgelist koreograafiat," lisas balletijuht.

Vanemuise teatri balletitrupp rahvusvahelise tantsupäeva Tallinna gala järgselt. Keskel Vanemuise balletisolist Emily Ward. Autor/allikas: Rünno Lahesoo

Pühapäeva, 30. aprilli õhtul toimub rahvusvahelise tantsupäeva gala Tartus Vanemuise teatris, kus ühisel laval tantsib 189-aastane Eesti ballett – 105-aastane Eesti Rahvusballett ja 83-aastane Vanemuise ballett.