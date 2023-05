"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kuidas vabakutselisi väärtustada

Juba enam kui kümme aastat on räägitud Eesti vabakutseliste loomeisikute kehvast seisust puuduva pensioni- ja ravikindlustusega. Kas riik peaks appi tulema, kui kunstniku sissetulek on liiga napp, ja kuidas täpsemalt, - sellest kõneldakse kolmapäevases "Kultuuristuudio. Arutelu" saates.

Sissetulekud loometööst Eestis varieeruvad: need on vahemikus keskmiselt 600 eurot kuus (rütmimuusika, kirjandus ja kunst) kuni 1500 eurot kuus (arhitektuur). Et tekiks ravikindlustus, peab vabakutseline loometöötaja maksma kuus sotsiaalmaksu vähemalt 215,82 eurot - selle summa maksmine võib mõnel kuul aga üle jõu käia ja ravikindlustus katkeb.

Tänaseks on selge, et lisaks kunstniku- ja kirjanikupalgale otsib kultuuriministeerium viisi, kuidas tagada sotsiaalsed garantiid neile, tänu kellele saame säilitada Eesti keele ja kultuuri kestmise läbi aegade, nagu sätestab Eesti põhiseadus.

Kultuuritöötajate väärtustamisest räägivad kolmapäevases saates kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre, kirjanik ja tõlkija Maarja Kangro ning saatejuht Merilin Pärli. Arutelu saab jälgida kell 21.30 kanalil ETV2.