ETV2 keskkonnakuu dokiprogramm toob vaatajateni kaheksa filmi

Alates 2. maist näitab ETV2 teisipäeviti kell 22 ja reedeti kell 20 dokumentaalfilme, mille keskmes on inimese ja looduse suhted, tuleviku perspektiivid ja tehnoloogilised arengud. Kõik keskkonnakuu filmid on korraga nähtavad ka Jupiteris, kus neid saab mugavalt ka näiteks koolitundides arutamiseks kasutada.

"Roheline linn"

2. mail kell 22

Kuidas ehitada tulevikulinna, milles oleks oma osa ka maaelu võludel?

Dokfilm "Roheline linn" Autor/allikas: pressimaterjal

Manon Turina ja François Marques' filmis otsitakse Euroopas ning Ameerikas vastust küsimusele, kuidas loodus linnakeskkonda tagasi tuua.

"Rohemaja"

5. mail kell 20

Film jälgib maailma kõige kuulsamat nulljäätmete sõdalast Joost Bekkerit oma unistust täitmas - planeerimas ja ehitamas enneolematut maja, mis oleks sada protsenti jätkusuutlik, taaskasutatav, taskukohane ehitada ja võimaldaks luua oma ökosüsteemi kogu pere toitmiseks.

Rohemaja Autor/allikas: pressimaterjal

Sel teel on palju takistusi, kuid tulemus tõendab siiski, et säästlikum eluviis on kõigi hüvanguks võimalik.

"Hoolsuskohustus"

9. mail kell 22

Dokumentaalfilm tippadvokaat Roger Coxist, kellel õnnestus võita kohtus Hollandi riiki ja naftagigant Shelli, luues nõnda pretsedent, mis võimaldab võtta vastutusele kõiki võimuesindajaid, kes oma kodanikke kliimamuutuse eest piisavalt ei kaitse.

Hoolsuskohustus Autor/allikas: pressimaterjal

Haarav dokumentaalfilm näitab nii ülipingelise Taaveti ja Koljati kohtulahingu telgitaguseid kui ka Coxi ajaloolise võidu otseseid tagajärgi.

"Muutusekliima"

12. mail kell 20

Saksamaal astuvad murelikud kodanikud välja iidse metsa kaitseks ühe Euroopa suurima söekaevanduse eest. Inglismaal on sunnitud pettunud maakogukond tegutsema, et kaitsta oma kodusid uue söekarjääri eest.

Muutusekliima Autor/allikas: pressimaterjal

Film on toores, autentne ja emotsionaalne sissevaade Taaveti ja Koljati võitlusse rindekogukondade ja aktivistide ning fossiilkütuse korporatsioonide vahel.

"Vaala maitse"

16. mail kell 22

Fjordis haljendavate mägede vahel värvub vesi veripunaseks. Algab "grind", Fääri saarte rituaalne vaalatapp. Uhked kohalikud vaalakütid on ühel pool, loomakaitsjad teisel ja nende konflikt on paratamatu. Aga kaalul on palju enamat.

Vaala maitse Autor/allikas: pressimaterjal

Dokumentaalfilm võtab luubi alla mitmed eelarvamused ja uurib vaalaliha söömise sügavama sisu.

"Kõik saavad lüpsta"

19. mail kell 20

Dokumentaalfilm keskkonnaaktivist Chris Huriwaist, kes võttis eesmärgiks paljastada Uus-Meremaa piimatööstuse varjuküljed. Riigist, kus veel mõni aeg tagasi polnud ühtki lehma, on saanud maailma suurim piimatoodete eksportija. Kuid ekspordiga saadud hiigeltulu on pannud Uus-Meremaa valitsust eirama piimatööstuse kahjulikku mõju riigi loodusele ja seeläbi ka elanikele.

Kõik saavad lüpsta Autor/allikas: pressimaterjal

Huriwai vestles kümnete vilepuhujate ning ekspertidega, et näidata lisaks negatiivsetele keskkonnamõjudele ka piimatootjate varjatud lobitöö tegelikku ulatust.

"Suur käimlalahing"

26. mail kell 20

Kõigest, mida me sööme ja joome, jäävad jäägid, mis peavad kehast väljuma. Inimene toodab aastas umbes 70 kg seedimisjääke, mille käitlemine on väljakutse nii tervishoiule kui loodushoiule. Kümme aastat tagasi kuulutas Bill Gates välja tualetirevolutsiooni ja hakkas investeerima uudse käimlasüsteemi arendamisse. Indias paigaldatakse miljoneid välikäimlaid, mis hädavajalik haiguste leviku tõkestamiseks.

Suur käimlalahing Autor/allikas: pressimaterjal

Kuid inimese väljaheited on ka väärtuslik tooraine, mis ümbertöötatuna on tõhus väetis põllumajandusele. Teema, millest üldiselt eelistatakse vaikida, on tõusnud tähelepanu keskpunkti.

"Mood teelahkmel"

30. mail kell 22

Moetööstus on saanud aastakümneid segamatult toimetada ning tulemuseks on olnud kiire kasv ja hiigelkasumid. Ent nüüd on kliimamuutusega kaasnevad probleemid ning üha rohkem jätkusuutlikkust nõudvad tarbijad pannud moetööstuse raskete valikute ette.

Mood teelahkmel Autor/allikas: pressimaterjal

Uus dokumentaalfilm uurib, kas moemajad ja rõivafirmad on võimelised muutuma ja uue olukorraga kohanema või on moetööstus oma praegusel kujul hukule määratud.