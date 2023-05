Sveta Gigorjeva uus lavastus pakub vaatajale turvalist ruumi olesklemiseks

Uue lavastusega soovis Grigorjeva luua keskkonna ja õhustiku, mis oleks vastandlik sellele, mis ühiskonnas ja maailmas üldiselt toimub.

"Tahaks natuke utoopilist mõtlemist juurutada. Kõik on nagu halvasti, aga äkki saab kuidagi koos läbi selle ruumi ja selles ruumis koos olles mingit uut maailma mõelda," tunnistas Grigorjeva "Aktuaalsele kaamerale".

"See on oluline, et me mõtleme neid alternatiive ja ei lepi reaalsusega sellel kujul, et kõik on halvasti ja kriisist kriisi. Mulle tundub, et ma ise igatsen mingit naiivsust ja optimismi väga ja võib-olla sellest see lavastus võrsuski."

1 tund ja 40 minutit kestva lavastuse jooksul julgustatakse inimest lihtsalt lõõgastuma ja aega maha võtma, sealjuures pole keelatud telefonis olla, pilte ja videoid teha või hoopis mediteerida.

"Nüüdistantsuga käib tihti kaasas see, et inimesed ei saa aru ja nad kardavad tulla, sest äkki nad tõlgendavad midagi valesti. Aga sel korral küsisin endalt, kas saan teha midagi sellist, kus inimesed pigem kogeksid kaasakulgemist ega kardaks, et tõlgendavad midagi valesti," selgitas Grigorjeva.

"Sellepärast me lõimegi sellise atmosfääri, kus inimene saab ennast vabamalt tunda ja ta ei pea tundma, et kas saan nüüd õigesti aru. Kõik on õige ja me kutsumegi endaga kaasa kulgema," lisas ta.

Tantsija Linda Vaher tunnistas, et tal on igas proovis olnud tunne, et tahaks nutta. "See tunne tuleb sellest, et seal väljas on maailm, mis on nii valus ja kole. See emotsioonide tulv võtab mind iga proov üle ja ma tahan et kõik saaksid sellest osa ja võiksid mõelda nii nagu meie praegu siin üritame mõelda ja loodan et see kandub edasi nende inimesteni, kes seda vaatavad."