Sõltumatu Tantsu Lava otsib noori kvääriteemalisse tantsulavastusse

Lavastus on osa Euroopa Liidu projektist "Etenduskunstid uuele generatsioonile" ehk "Performing Arts for the Next Generation" (P.A.N.G.), mille eesmärk on kaasata noori kultuuriloomesse ning aidata neil rääkida kunsti kaudu teemadel, mis on neile olulised. Kandideerimise aluseks on erinevatest töötubadest osavõtmine, millest esimene toimub 10. mail.

Sõltumatu Tantsu Lava on võtnud koos koreograafi Rene Kösteriga fookuseks noorte vähemusgrupi ehk kväärnoored ja nende kultuuri. "Kuigi P.A.N.G. projekt ise on suunatud üleüldiselt noortele siis soovin Eestis tegeleda just kväärnoorte ja LGBT+ teemadega, kuna need on kogemused, millest oskan ise rääkida. Samuti usun, et kväärnoortel on palju väärtuslikku, mida meie etenduskunstide maastikule anda. Need on noored, kellega valdkonnas eraldi väga ei tegeleta ja teemad, millest isegi kväärkunstnikud väga ei räägi. P.A.N.G. projektiga loodan sellist narratiivi kasvõi natukene muuta," selgitab Köster.

Lavastusse valitakse 10-15 noort, keda hakkavad juhendama eri alade professionaalid. Loodava teose sisu ja pealkiri on alles selgumisel, kuna need sünnivad koostöös osalejate ja nende mentorite ideede ja oskustega. Lavastusele eelnevad töötoad, kus saab rohkem teadmisi ja oskusi kväärilikust kostüümi- ja grimmikunstist, erinevatest liikumistehnikatest ning valgus- ja helikujundamisest. Workshop'id on omakorda esinemisproovid, mille kaudu noored välja valitakse.

Esimene P.A.N.G. töötuba "Kuidas kväärida liikumist?" toimub 10. mail kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval ning seda juhendab tantsukunstnik Üüve-Lydia Toompere. Töötoas proovitakse aktiveerida midagi teistsugust osalejate kehakasutuses: äärmuseid, kummalisust, vastandumist või muud, mis praegusel hetkel inspireerib. Töötoa aluseks on Toompere loodud workshop "Techno Praxis". Järgmised töötoad toimuvad 21., 28. mail ja 4. juunil.