50 Cent annab sügisel Riias Baltikumi ainsa kontserdi

9. oktoobril 2023 annab Lätis Arena Rigal debüütalbumi "Get Rich Or Die Tryin'" ilmumise 20. aastapäeva puhul kontserdi Ameerika räppar 50 Cent. Tegemist on ainukese kontserdiga Balti riikides. Kontserdi erikülaline on Busta Rhymes.

Auhinnatud räppar, ärimees, näitleja ja produtsent Curtis James Jackson III ehk 50 Cent sai tuntuks 20 aastat tagasi tänu oma Grammyga auhinnatud debüütalbumile "Get Rich Or Die Tryin'". Album on üks kõigi aegade kõige kiiremini müüdud räpialbumeid, jõudes Billboard Hot 100 edetabelis esikohale lugudega "In Da Club" ja "21 Questions," ning saavutades plaatina sertifikaadi Ameerika Fonogrammitootjate Liidult (RIAA).

50 Cent saavutas samasuguse edu oma teise albumiga, "The Massacre (2005)", millel oli üks tema suuremaid hitte, "Candy Shop." Aastate jooksul tegi 50 Cent oma albumites muusikalisi muutusi, sealhulgas ka oma viiendal stuudioalbumil "Animal Ambition (2014)". Hiljutises intervjuus paljastas 50 Cent, et töötab aktiivselt oma uusima albumi kallal, mis on plaanis avaldada sel aastal, ja kus ta teeb koostööd legendaarse Ameerika räppari Dr. Dre'ga.

50 Cent on müünud rohkem kui 30 miljonit albumit üle maailma ja võitnud mitmeid auhindu, sealhulgas Grammy, Primetime Emmy, 13 Billboardi muusikaauhinda, 6 World Music auhinda, 3 Ameerika muusikaauhinda ja 4 BET-auhinda. 2022. aastal astus 50 Cent üllatuskülalisena koos Dr. Dre, Snoop Doggi, Mary J. Blige, Kendrick Lamari ja Eminemiga üles SuperBowl'i poolaja-show.