"Viimase reliikvia" operaator: imetlen, kuidas venelased Putini režiimi vastu on

Režissöör Marianna Kaat sattus Jekaterinburgi 2015. aastal hoopis teise projekti tõttu, mis aga ei teostunud. Tekkinud kontaktid ja suhted kohalikega pakkusid aga hoopis uue teema, mis sõja tõttu on muutunud veelgi aktuaalsemaks.

Linnaelanikud, keda film jälgib, on kõik suures plaanis rahulolematud – kes unistab suuremast palgast ja paremast tööst, kes igatseb tagasi keisririigi hiilgust. Filmi peategelased on aga väike rühm teisitimõtlejaid, kelle eesmärk on võidelda Putini režiimi vastu.

Filmi poolakast operaator Kacper Czubak tunnistas, et Venemaal töötamine oli talle tõeliselt õpetlik ja silmiavav kogemus. Poolakana tundis ta sügavat vastumeelsust venelaste ja Venemaa vastu. Nüüd saab ta neist paremini aru.

"Ma imetlen siiani, kuidas nad võitlevad, ilma igasuguse kõhkluseta nad võitlevad režiimi vastu ja ma tõesti austan neid inimesi, kes oma elu ja vabaduse pühendavad võitlusele Putini ja režiimi vastu," sõnas ta.

Operaator lisas, et teda üllatas, kui avatult kohalikud inimesed filmitegijatesse suhtusid.

"Nad olid väga avatud, ma olin väga üllatunud, kui lihtne Jekaterinburgis filmida oli, isegi kohtus. Me ei uskunud, et meil lubatakse kohtus filmida, aga meil ei tekkinud sellega mingeid probleeme. Ka inimesed tänavalt ja kõik meie tegelased olid kaamera suhtes väga sallivad, nad lasid meid kaameraga väga lähedale," sõnas ta.

"Ma usun, et see oli tänu Mariannale. Ta on nii sõbralik ja usaldusväärne inimene, kõik tegelased tunnetasid, et võivad teda usaldada, ta ei tee neile liiga," kiitis Czubak.

"Viimane reliikvia" esilinastus Kanada dokumentaalfilmide festivalil Hot Docs ning jookseb alates neljapäevast Eesti kinodes.