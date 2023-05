Ilmus Daft Punki seniavaldamata lugu "Infinity Repeating"

Seniavaldamata lugu on pärit duo 2013. aastal ilmunud albumi "Random Access Memories" reedel ilmunud 10. aastapäeva uusväljalaskelt ning seal teeb kaasa ansambli The Strokes solist Julian Casablancas, kes tegi kaasa ka sama albumi loos "Instant Crush".

Daft Punk salvestas loo vahetult enne "Instant Crushi" Electric Lady stuudios New Yorgis ja Conway stuudios Los Angeleses aastal 2013. Duo märkis pressiteates, et nimetasid loo Daft Punki läbi aegade viimaseks looks.

Daft Punk läks lahku veebruaris 2021. Thomas Bangalteri ja Guy-Manuel de Homem-Christo 1993. aastal loodud duo teatas oma lahkuminekust 8-minutilise videoga "Epilogue", mis sisaldab katkeid nende 2006. aasta filmist "Electroma".

Bangalter ja Homem-Christo kohtusid Pariisis 1987. aastal ja hakkasid esialgu koos muusikat tegema indie-bändis Darlin', aga kaotasid seejärel sellist sorti muusika vastu huvi ning hakkasid eksperimenteerima trummimasinate ja süntidega. Nime Daft Punk võtsid nad nende bändi Darlin' kohta kirjutatud negatiivsest arvustusest, kus kriitik kasutas nende muusika kirjeldamiseks väljendit "daft punky trash".

Nende debüütsingel "The New Wave" ilmus 1994. aastal, debüütalbum "Homework" ilmus kolm aastat hiljem, 1997. aastal ja sisaldas klassikasse läinud singleid, nagu "Around the World" ja "Da Funk". Oma teise, 2001. aastal ilmunud "Discovery" ajaks olid nad hakanud kontserte andma hiljem nende visuaalse identiteedi lahutamatuks osaks saanud kiivrites.

2005. aastal ilmus nende kolmas album "Human After All", viimaseks jäänud, 2013. aastal ilmunud albumi "Random Access Memories" avasingel "Get Lucky" koostöös Nile Rodgersi ja Pharrell Williamsiga müüs miljoneid koopiaid üle maailma ja võitis kaks Grammyt. "Random Access Memories" tõi duole veel täiendavad kolm Grammyt, sealhulgas aasta parima albumi kategoorias.