Uues Laines esineb Austraalia soul pop'i muusik Joel Sarakula

Austraalias Sydneys sündinud ja praegu Hispaanias Las Palmases resideeruv Sarakula on laulja-laulukirjutaja ning produtsent, kelle muusika on inspireeritud 70ndate soft rock'ist, funk- ja diskomuusikast.

Sarakula reisis pikalt üle maailma ringi, esinedes muu hulgas ka Norra kalurikülades, kuni jäi 2012. aastal pikemalt pidama Ühendkuningriiki ja Euroopasse. Pandeemia tipuajal kolis ta Kanaari saartele, kus valmis ka tema uus album "Island Time".

Varem on ta avaldanud albumid "Companionship" (2020), "Love Club" (2018), "The Imposter" (2015) ja "The Golden Age" (2013). Ta on esinenud festivalidel, nagu SXSW, Primavera, Glastonbury ja Reeperbahn ning tuuritab bändikoosseisus, mis kokku tulnud tulenevalt piirkonnast, kus ta esineb: Barcelona bänd Hispaanias, Berliini bänd Saksamaal jne.

Üritus algab Uues Laines kell 20.00, enne ja pärast Sarakulat mängib muusikat Sander Varusk.