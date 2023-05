Ville Jehe avab näituse Kalinini tehase elektripaigaldistest ja naiselemendist

"Näituse fotod on pildistatud 2007. aastal tänase Telliskivi Loomelinnaku hoonetes, vahetult enne lammutus- ja remonttööde algust, et jäädvustada kunagises kinnises ning salastatud tegevusega Kalinini-nimelise tehases töötanud elektrik Fjodori looming," kirjeldas Jehe.

"Nagu elus ikka, on mõned teosed sündinud kiiruga ja lohakalt. Samas leidus hoonetes ka kohti, kus elektrik on saanud segamatult keskenduda, luues stepslitest omapäraseid kompositsioone ja isegi mustreid."

Ühtlasi mõtiskleb näitus erinevate elektriliste ühenduste kaudu just naiselemendiga seotud tehnoloogia ja ühiskonna paralleelide üle.

Elektroonikas ja tehnoloogias laiemalt kasutatakse erinevate ühenduste puhul soolist eristamist. Ühendused, näiteks pistikud, üleminekud, konnektorid jms, on peamiselt isas- või emasühendused, aga on ka mõlemasoolisi ehk hermafrodiitseid, samasoolisi (isas-isas- või emas-emasühendused) ja isegi sugu muutvaid ja sootuid ühendusi.

Ville Jehe fotonäitus "Female Connector" jutustab loo kunagise Kalinini tehase elektripaigaldistest, sooerinevustest ja naiselemendist. Autor/allikas: Ville Jehe

Tehnoloogiliste ühenduste naiselement ehk female connector on erinevalt meeselemendist – male connector – alati maandatud, n-ö heas ühenduses maa elemendiga. Ka esindab naiselement stabiilsust, sest on paigal ning asub alati samas tuttavas kohas. Samuti on ta turvaline – juhuslikult puudutades temalt särtsu ei saa.

"Kas pole nii, et vajame just praegusel ajal kõige enam turvalisust, paremat ühendust loodusega ja valdavat agressiivset maskuliinsust tasakaalustavat naiselikku energiat?" küsib Jehe näituse pealkirjale viidates.

Ville Jehe on ettevõtja, insener, disainer ja lektor. Ta on õppinud erinevates Eesti ülikoolides inseneeriat, majandust, disaini ja psühholoogiat. Jehe on osalenud üle 50 ettevõtte sünni juures.

Näitus "Female Connector" avatakse 25. mail kell 17.30 Telliskivi Loomelinnaku galerii esimeses hoones aadressil Telliskivi 60a/1. Näitused jäävad Telliskivi Loomelinnaku galerii mõlemas hoones avatuks kuni 21. augustini.