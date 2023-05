Kumu Dokumentaali hooaja viimane film avab laulu "Hallelujah" fenomeni

"Kui sa ringi vaatad, näed maailma, millest on raske aru saada. Sa saad tõsta ainult rusika või ... öelda: "Halleluuja!""

Nii on Leonard Cohen rääkinud oma kõige tuntumast laulust "Hallelujah" – just selle ümber keerleb ka Daniel Gelleri ja Dayna Goldfine´i film "Halleluuja. Leonard Cohen, üks teekond, üks laul".

Nüüdseks ligemale 300 versioonis esitatud laul ei valminud nipsust – Cohen maadles sellega aastaid, sõnadest näiteks on teada kuni 180 varianti. Pärast väljatulekut püsis see tükk aega varjusurmas, enne kui John Cale ja Jeff Buckley sellest oma versiooni tegid ja animafilm "Shrek" i-le täpi pani.

Filmis on kasutatud haruldast, esimest korda avalikustatavat arhiivimaterjali ja selles saavad sõna paljud artistid, keda see laul on inspireerinud.

"Kui see film teile ei meeldi, siis ei meeldi teile ilmselt ka muusika," kirjutas New Musical Express seda arvustades.

Kolmapäeval, 31. mail kell 18 Kumu auditooriumis toimuva seansi juhatab sisse kultuuriajakirjanik Merit Maarits.