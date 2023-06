Sumedate Suveõhtute filmifestival püstitab Rakvere keskväljakule vabaõhukino

Rakvere keskväljakule kerkib juunis vabaõhukino, kus saab näha kuute eriilmelist filmi, mille seas on ka möödunud aasta parimaks filmiks tituleeritud "Kalev".

6.-10. juunini püstitab Sumedate Suveõhtute filmifestival Rakvere keskväljakule ainulaadse vabaõhukino. Koostöös Tartu Elektriteatriga kerkib viieks õhtuks 350-kohaline kinosaal. Viiendat tegutsemisaastat tähistava Sumesuvefilmi jaoks on tegemist sellisel kujul viimase festivaliga.

Nelja hooaja jooksul on Sumedate Suveõhtute filmifestival toonud pea 1000 filmisõbrani kokku 28 filmi Eestist ja mujalt Euroopast. Festivali kaubamärgiks on linastused omanäolistes paikades üle Rakvere – endisest kütusejaamast linnavalitsuse hoovini.

Seekordsesse filmiprogrammi mahub kokku kuus linateost. Festivali korraldaja Ander Paisi sõnul on filme iseloomustavateks ja ühendavateks märksõnadeks hea huumor ning adrenaliin.

Festivali avab teisipäeva, 6. juuni õhtul kodumaine komöödia "Suvitajad" (Eesti, 2022). Juhan Smuuli samanimelise jutustuse ainetel valminud film viib vaatajad kaunile Muhu saarele, kus rullub lahti tuntud loo kaasaegne versioon.

Kolmapäeval, 7. juunil jõuab koostöös Prantsuse Instituudiga ekraanile tragikomöödia "Hüvasti, tobud!" (orig. "Adieu Les Cons", Prantsusmaa, 2019), mis võitis 2021. aastal Prantsusmaal parima filmi auhinna Césari. Teekonnafilm räägib juuksurisalongi omanik Suzest, kes pärast raske diagnoosi saamist otsustab üles otsida oma lapse, kelle oli sunnitud 15-aastaselt hülgama. Oma teekonnal põrkub ta aga kokku kummaliste tegelastega.

Neljapäeval 8. juunil jõuavad vaatajateni koguni kaks filmi, mis ühel moel või teisel portreteerivad eneseületust. "Teel tippu: Project Matterhon" (Eesti, 2022) on dokumentaalfilm mägironimisest ja alpinismist, viies vaatajad teekonnale ühe maailma kõige ikoonilisema ja erilisema mäe – Matterhorni – tippu. Filmile eelneb kell 22 sissejuhatav vestlus filmi autor Kaspar Eevaldiga.

Koostöös Taani suursaatkonnaga jõuab samal õhtul ekraanile mängufilm "Vankumatud" ("De standhaftige", Taani, 2016). Afganistani missioonile saadetud Thomas astub maamiinile, kaotades seeläbi mõlemad jalad. Taastusravikeskuses kohtub ta baleriin Sofiega, kes aitab mehel taas jõudu koguda. Erinevustest hoolimata tekib Thomase ja Sofie vahel eriline side ja vastastikune kiindumus.

Reede, 9. juuni õhtu toob vaatajateni nostalgilise kodumaise komöödia "Vanad ja kobedad saavad jalad alla" (Eesti, 2003). Samanimelise teleseriaali ainetel valminud film kõneleb lihtsatest inimestest meie ümber – naabritest, kolleegidest, tuttavatest, nende ambitsioonidest, vajadustest – inimestest, kelles ei ole kadunud inimlikkus.

Festivalile annab võimsa lõppakordi laupäeval, 10. juunil mängufilm "Kalev" (Eesti, 2022). Tõsielust inspireeritud spordidraama võimaldab vaatajatel elada kaasa Kalevi korvpallimeeskonna teekonnale laguneva Nõukogude Liidu viimaste meistrivõistluste võitjatiitlile 1991. aastal.

Seansside algusaeg on kõigil õhtutel kell 22.30. Filmid on eestikeelsed või varustatud eestikeelsete subtiitritega ning linastused on kõigile huvilistele tasuta.