"Viimane vahipost" kandideerib viiele Briti National Film Academy auhinnale

Film on nomineeritud parima draamafilmi, parima naispeaosa (Kate Bosworth) ja parima meespeaosa (Lucien Laviscount) kategooriates. Lisaks võib auhinda oodata ka parima trilleri ja action-filmi kategoorias.

Briti National Film Awards on iga-aastane auhinnatseremoonia, mille korraldab riiklik filmiakadeemia, et tähistada tuntud ja sõltumatute filmitegijate, näitlejate, casting-režissööride, produktsioonifirmade ja filmitööstuse saavutusi.

Parima draama kategoorias püüdleb "Viimane vahipost" auhinda koos selliste filmidega nagu Martin McDonagh' "Inisherini hinged", Sam Mendese "Valguse impeerium", Paul Schraderi "Master Gardner" ja Jon S. Beardi "Tetris".

Kate Bosworh pretendeerib parima naisnäitleja preemiale koos Olivia Colmani ("Valguse impeerium"), Lily Jamesi ("Mis on armastusel selle kõigega pistmist?"), Helena Bonham Carteri, Jennifer Saundersi, Kate Beckinsale'i ja Emma Mackey'ga.

Lucien Laviscounti lähikonkurentide hulka kuuluvad Colin Farrell osatäitmisega filmis "Inisherini hinged", Ralph Fiennes rolliga filmis "Menüü", Taron Egerton ("Tetris"), Henry Cavill ("Enola Holmes 2") ja Idris Elba ("Luther: The Fallen Sun").

"Viimane vahipost" linastub sel nädalal ka Shanghai filmifestivali, mis on Aasia üks suurimaid kinosündmusi ja rahvusvaheliselt tunnustatud A-kategooria festival. Filmi produtsendi Ivo Feldi sõnul tähendab see, et film on lisaks laiale levile maailmas hakanud silma jääma ka filmiprofessionaalidele ja festivalide valijatele.

Tänaseks on film jõudnud USA ja Suurbritannia vaatajateni, kuu lõpul toimub Saksamaa esilinastus.