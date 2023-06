Valitsus kinnitas Alliksaare kultuuriministeeriumi kantsleriks

"Kultuuri-, spordi ja lõimumisvaldkond on kirju ning siin on palju väljakutseid, kuid kindlasti rohkem rõõmu. Mul on suur au ja vastutus see väljakutse vastu võtta ning pakkuda valdkonnale tuge, mis vajalik ja võimalik – minu senine kogemustepagas loob selleks tugeva aluse," ütles Alliksaar.

Kristiina Alliksaar on alates 2019. aastast juhtinud teatrit Vanemuine ning aastatel 2014-2019 Ugala teatrit. Lisaks on tal pikaaegsed kogemused muusikasektorist ning samuti kohaliku omavalitsuse tasandil kultuurijuhtimise kogemus Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunikuna.

Kristiina Alliksaarel on magistrikraadid Tartu Ülikoolist muutuste juhtimises ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast kultuurikorralduses.

Praegu ametis oleva kantsleri Tarvi Sitsi ametiaeg lõppeb 10. juunil. Vahepealsel ajal täidab kantsleri töökohustusi kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.