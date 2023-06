Galerii: ERM-i ööelu näituse jaoks valmib lühifilm "Lillade õuduste öö"

Filmis rändavad üha laiemat tuntust kogunud Eesti kvääri ööelu tähed 1920–1930. aastate Tallinna "suguvõltsijate" pidudele. Teiste hulgas on Heinrich Sepp ehk Helgi Saldo, Rene Köster ehk Chloé, Mel Zelmin ehk Major Danger, Hanna Kannelmäe ehk Eeben Früülep. Filmi rännakut veab eest püstijalukoomik Ann Vaida.

"Lillade õuduste öö" filmile on teinud tunnuslaulu bluusibänd Kaisa Ling Thing. Lauluga esineb ka etenduskunstnik Elina Masingu sooloprojekt Valge Tüdruk. Tantsud on filmile loonud Sveta Grigorjeva koos tantsijate Eveli ja Elina Ojasaare, Johhan Rosenbergi ja Siim Tõnistega.

"Lillade õuduste öö" režissöör ja tegevprodutsent Kadri Nikopensius sõnas, et teadaolevalt on see esimene katse Eestis teha kvääri kogukonna ajaloost filmi, kus suurem osa tiimist kuulub LGBTQ+ kogukonda. "See lisas pikkade võttepäevade õhkkonda erilist elevust ja tõi grupi üksteisele lähemale. Tahaks väga, et film mõjuks nii ka vaatajatele."

Ajaloorännak põhineb Tartu Ülikooli doktorandi Rebeka Põldsami uurimusel, kes on filmi kaasstsenarist ja -režissöör. Ta sõnas, et lugedes 1933. aasta Rahvalehes järjejuttu "Lilla õudus" Tallinna homoseksuaalsete meeste kogukonnast, hakkas ta kohe ette kujutama, kuidas tema kaasaegsed oleksid sada aastat tagasi riietunud või suhteid loonud. "Film annab võimaluse pühkida tolm LGBTQ+ kogukonna varjatud ajaloolt ning mõtestada praeguseid tegevusi värske pilguga."

Muuhulgas on filmi tegemisse kaasatud moedisainer Kalle HT Aasamäe, filmikunstnik Minna Hint ja filmioperaator Freddy-Alder Saunanen.