Ühe minuti film | Mirjam Mattisen "Meelepett"

"Viis aastat tagasi tegin toimetajana ühte telesaadet, mida filmisime autopesulas, kus sain tuttavaks pesutänava operaatori Nikolaiga," meenutas Mirjam Mattisen ja lisas, et seda saadet tehes nägi ta ka Nikolai kaksikvenda, kes muuseas töötab samas pesulaketis ja täpselt sama töö peal. "Nende koos nägemine autopesulas ja samas riietuses olid ikka eriline kogemus. Kusjuures eriti kiiretel päevadel on nad ka kahekesi seda tööd teinud! Päris mitu aastat olid need vennad mul meeles mõlkumas kuniks siis tekkis idee nad sellesse minutifilmi kutsuda."

Režissöör Mirjam Matiisen, operaator, valgustaja, värvimääraja Meelis Mikker, monteerija Martin Männik, helilooja Janek Murd, heli järeltöötlus Ann Reimann, osades Nikolai Kopljakov, Dmitri Kopljakov, Leena Laur.