Pildid: esimesed tantsupeolised kiitsid tänavuse supi heaks

Sööklas on esimest korda noortepeo ajaloos kasutuses Panditopsi korduskasutatavad nõud. Esinejate toidunõude koordinaator Carolyn Metsa sõnul vajab liigiti jäätmete sorteerimine endiselt abi, kuid vabatahtlike toel saadakse hakkama. Laulu- ja tantsupeo suure vabatahtlike värbamisega koguti abistajaid, kes peoperioodil töötavad graafiku alusel. Siiski on päevad pikad ning tööd palju, sest peolisi on tuhandetes ja aega vähe. "Praegu on välisööklates ligi 2000 tantsijat, peopäevaks on neid aga juba 10 000," nentis Mets. Tantsupeo väljakutoitlustuse juht Margo Keerme sõnul pandi toitlustuse telk püsti eilse päevaga. Köögis toimetavad juhendajad ja vabatahtlikud, kes noori abistavad ja suunavad.

Suppe keedavad ning jagavad tantsijatele laiali naiskodukaitsjad. Lisaks toitlustamisele vastutavad nad logistika eest, sest toitu peab laiali jagama ka harjutusväljakute juurde. Naiskodukaitsjate esinaise Airi Toominga sõnul korraldavad nad laulu- ja tantsupeo toitlustust kolmandat korda. Pakkumise tegi neile toona Laulu- ja Tantsupeo SA. "Me oleme Eestis praktiliselt ainus organisatsioon, kellel on selleks võimekus olemas. Meil on kasutusel 150 potti, ning suured kaubikud ja väikebussid, millega kõik kohale veetakse," sõnas Tooming. Ühe väljaku toitlustamiseks kulub tema sõnul 13 suurt supipotti, need tuleb laiali jagada väikese hulga inimestega väikese ajahulga jooksul. "Selleks tuli teha põhjalik eeltöö, kaardistada liinid, mis pidi inimesed liiguvad, et ei tekiks ummistusi," sõnas Tooming. Pidevalt on kohal ka tehnikud, kes saavad supikatlaid vajadusel parandada. Täna on naiskodukaitsjate ridadest kohal 70 inimest, nädala jooksul panustab väliköögimeeskonnas ligi 160 naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast.

Toominga sõnul võttis Eesti Naiskodukaitse toitlustamise pakkumise vastu eeskätt kogemuse pärast. "Meil pole väljaõppe seisukohast teist nii head võimalust,," sõnas Tooming. Kui muidu harjutatakse toitlustamist sõjaväeõppustel, kus on korraga vaja ära toita 500 sõdurit, siis teine asi on toitlustada tuhandeid väga lühikese ajaakna sees. Airi Toomingu kinnitusel valmib kahes väliköögis terve peonädala vältel kokku ligi 150 000 portsjonit suppi. "Kui me laulu- ja tantsupeol suudame ära toitlustada ligi 40 000 inimest, siis küllap suudaksime kriisi korral ka Lasnamäe ära toitlustada. See on meie jaoks üks väga suur ja vajalik logistiline harjutus," rõhutas ta.

9-aastane Yoko on tantsupeol esimest korda. Tema sõnul on siiani olnud väga tore, supp maitseb hästi ning meel on hea. Lapsed Rianna, Keira, Belinda ja Otto tantsivad Laulasmaa kooli tantsurühmas. Nende sõnul on proovid üpris väsitavad, aga juhendajad on toredad. "Supp on kuum, aga hea!" ütles Cassandra.