Otseülekanne lõppenud: XIII noorte tantsupeo "Sillad" esimene etendus

Tantsumurule astus 560 kollektiivi, 8391 tantsijat ja võimlejat. Peo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman.

ERR-i portaal kandis avaetendusest üle sama ekraanipilti, nagu nägi seda publik Kalevi staadioni tribüünidelt kohapeal. Ekraanipildi tootis laulu- ja tantsupeo sihtasutus. Kommentaarina kuulis Vikerraadio ülekannet, kus tantsupidu kommenteerisid Margit Kilumets ja Tarmo Tiisler.

ERR-i telekanalis ETV näeb otseülekannet tantsupeo lõpuetendusest laupäeval, 1. juulil algusega kell 18.45. Ülekande režissöör on Krista Luts ning saatejuhid Heleri All ja Oliver Reimann. Laupäevasel ülekandel on ka teleri valitava helikanali all kirjeldustõlge.

Heleri All ja Oliver Reimann Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

ETV+ alustab laupäeval ülekannet kell 18.55, pidu kommenteerivad Mihhail Malkin ja tantsujuht Marina Kuznetsova.