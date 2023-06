Otseülekanne laupäeval kell 12: rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul

Rahvamuusikapeol osaleb kokku rohkem kui 830 pillimängijat ja 83 kollektiivi. Kontserdil astub üles seitse erinevat pillikoori, millega on esindatud kõik ajaloolised rahvamuusikapillid. Peol esitab iga liik viis pala, kokku tuleb esitusele 35 rahvamuusika-pärimuslugu.

Peo repertuaari märksõnadeks on pidulikkus ja pidutsemine, pühalikkus ja pühitsemine ning pärisuse vastavus tavadele, traditsioonid tänapäevases, noori kõnetavas võtmes.

Tänavu osalevad 38 Eesti torupillimängijat ka piduliku laulu- ja tantsupeo rongkäigu seas. See on Eesti suurim torupillide koosseis, seejuures enamus neist on naised, kuigi ajalooliselt on torupillimängijad olnud pigem mehed.

Rahvamuusikapeo juht Juhan Uppin on esimene rahvamuusika-alase doktorikraadiga eesti rahvapillimängija ja -uurija, ning ainus doktorikraadiga peojuht, ta on ühtlasi ka lõõtspillide liigijuht.

Teleülekande režissöör on Rait Roland Veskemaa, reporterid on Heleri All ja Oliver Reimann, produtsent Kadi Katariina Priske.