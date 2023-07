Vaata uuesti: rahvamuusikapidu "Pärimus" Vabaduse väljakul

Rahvamuusikapeol osales kokku rohkem kui 830 pillimängijat ja 83 kollektiivi. Kontserdil astus üles seitse erinevat pillikoori, millega olid esindatud kõik ajaloolised rahvamuusikapillid. Peol esitas iga liik viis pala, kokku tulei esitusele 35 rahvamuusika-pärimuslugu.

Peo repertuaari märksõnadeks olid pidulikkus ja pidutsemine, pühalikkus ja pühitsemine ning pärisuse vastavus tavadele, traditsioonid tänapäevases, noori kõnetavas võtmes.

Teleülekande režissöör on Rait Roland Veskemaa, reporterid on Heleri All ja Oliver Reimann, produtsent Kadi Katariina Priske.