Marita Liivaku näitus maalinäitus Lasnamäest jõudis Põhjala tehasesse

Lasnamäe piltide seeria idee sündis ilusal soojal suveõhtul umbes aasta tagasi, kui kunstnik sattus jalutama oma lapsepõlveradadel Lasnamäel ja igal tänavanurgal tõusis mälusopist mõni lugu. Osa neist on kirjas näituse saatetekstides.

"Need on pildid minu kodukohast, minu mälestustest, minu tunnetest. Ma kasvasin üles Lasnamäel ja kuna Lasnamäe on vastuolulise mainega koht, siis tunduski väga huvitav võtta selle keskkonna, mida enamus inimesi peab halliks, ja näidata seda nii, nagu mina seda tajun, läbi oma lapsepõlvefiltri," selgitas kunstnik.

Liivaku senises loomingus on fookuses inimene. Lasnamäe seeria pidi algselt keskenduma vaid linna- ja tänavavaadetele, päris nii see aga ei läinud.

"Minu kunstiprotsessis polegi muud orientiiri kui minu enda tunne, millal pilt valmis on, et kas ta meeldib mulle või ei meeldi, kas mulle tundub, et ta töötab või mitte. Paljude piltidega oli niimoodi, et ma tundsin, et noh, midagi on puudu, päris ei tööta või ta pole elus. Inimese lisamine oli see, mis oli puudu," nentis Liivak.

"Alguste ja lõppude Lasnamäe" on üleval Põhjala tehase sepikoja teise korruse galeriis kuni septembri keskpaigani.