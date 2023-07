ERM-i ehtekunstinäitusele oodatakse ehte- ja metallikunstnike töid

"Näituse idee – uus rahvusliku juurega ehe – sündis vajadusest praeguses ajalises kontekstis, kaasaegsete probleemide ringis, mõtestada ja väärtustada eesti ehtekunsti," sõnas ehtekunstnik ja näituse ellukutsuja Kärt Summatavet.

Tema sõnul on eesti ehte- ja metallikunstnikud rahvusliku juure teemadel loonud teoseid erinevatel aegadel ning seda alati omanäoliselt ja kõrgel kunstilisel tasemel. "Meie hulgas on hulk suurte kogemustega kunstnikke, kes oma loomingus rahvakunsti mustreid ja keerukaid käsitöövõtteid osavalt kombineerivad. Meil on julgeid eksperimenteerijaid, vabalt universaalsete teemade tõlgendajaid ning inimese ja looduse vahekorra, väärtuste ja tuleviku sidujaid, keda ootame nüüd ka näitusele töid esitama," lausus Summatavet.

Näituse "Mets vastab, allikas kõnetab" eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade Eesti kõrgtasemel ehtekunsti ajaloost ning selle tänastest tippteostest.

"Näitusele saavad esitada oma töid kõik eesti ehte- ja metallikunstnikud. Oodatud on nii päris uus, selleks näituseks valmiv looming kui ka teemaga haakuvad teosed. Oodatud on loomingulised ideed, ehted, komplektid ja installatsioonid, mis on pühendatud pärandile ja looduskeskkonnale ning valminud viimase viie aasta jooksul," kirjeldas Summatavet ning lisas, et oodatakse nii tegevkunstnike kui noorte talentide loomingut.

Tööde esitamise tähtaeg on 4. septembril. Näitus on Eesti Rahva Muuseumis avatud oktoobrist kuni järgmise aasta märtsini. Näituse kujundaja on lavastuskunstnik Mae Kivilo. Näitusele esitatud tööd osalevad ühtlasi Roman Tavasti nimelisel stipendiumikonkursil. Roman Tavasti nimelist stipendiumi on välja antud 1998. aastast.