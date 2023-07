Vaata laupäeval ETV2-s | Pärnu filmifestivali võitis dokumentaalfilm "Aitsa"

"Aitsa" toob kokku iidsed vaimsed teadmised ja tippteaduse. Film räägib Lõuna-Aafrika Suur-Karoo kõrbes elavatest inimestest, kes otsivad elu tähendust meid kõiki ümbritsevas lõpmatus pimeduses. Film käsitleb haavu, mille on jätnud hiljutine koloniaalminevik. Sarnaselt ajalooga pole ka filmil lihtsat lineaarset edenemist ja tõde oleneb paljuski vaatenurgast.

Tegemist on Dane Doddsi debüütfilmiga. End Lõuna-Aafrika ja Taani vahel jagav noor filmitegija on ise üles kasvanud samas piirkonnas. Karoo on režissöörile märgiline paik, sellega on seotud tema pere seitse põlvkonda ja nende identiteet. "Nad on leidnud sealt arusaamise universumist ja sama püüan teha mina," on ta öelnud.

Film võitis Pärnu filmifestivalil žürii peapreemia, võidufilmi autor sai auhinnaks tekstiilikunstnik Anu Raua väärtusliku käsitöövaiba.

"Aitsa" jõuab sel laupäeval kell 22.15 kohe ka ETV2 ekraanile. Filmi juhatab sisse kokkuvõttev ülevaade filmifestivali auhinnatseremooniast.