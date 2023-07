Läti kunstnik maalis raamatuillustratsioonid vanadele katuselaastudele

Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg ütles, et näitusel olevad illustratsioonid tegi Gita Treice Arno Jundze teosele "Krääbu Töllu Tsips", mis on tõlgitud ka eesti keelde.

Illustratsioonid sündisid katuselaastudel, sest illustraator oli Riiast 200 kilomeetri kaugusel maamajas, kus kunstivahendeid nappis, kuid põnev käsikiri ärgitas samas loomingusädet tagant.

"Siis ta vaatas, et ahhaa, õue peal on katus välja vahetatud ja laastud ladustatud suurde hunnikusse. Siis ta hakkas neid katuselaaste vaatama – need olid juba iseenesest väga maalilised, väga hea taustaga. Ja siis tal oli veel seal maamajas üks laste guaššvärvide komplekt, kus oli toorelt vaid ainult valge, must ja punane, ja siis tal oli ka must pastakas," selgitas Kumberg.

Bibliograafi sõnul on piltide aluseks olev lugu täidetud põnevate tegelastega. Kumberg ütles, et raamat on väga vaimukas ja sobib lugemiseks ka täiskasvanutele. Ta tõstis ühtlasi esile teose tõlkijat.

"Karakterid on hästi värvikad. Juba need nimed – seal on Vissidoor Trussik, professor Vihvervänts, astronoom Theodor Tallatagune, siis on telegrafist, postiljon. Kõikidel nendel on väga iseloomulikud nimed ja siin tuleks kindlasti esile tuua tõlkijat Hannes Korjust," rääkis Kumberg.

Haapsallu jõudsid katuselaastudele tehtud illustratsioonid Jõhvi kaudu. Jõhvil on Lätis sõpruslinn, kus elab illustratsioonide aluseks oleva loo autor Arno Jundze.