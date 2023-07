Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserdil astub üles rekordarv soliste

Joost märkis, et kui varasematel aastatel mängiti kontserdil peamiselt sümfoonilist muusikat ja olid mõned solistid, siis viimastel aastatel on kaalukauss pööratud solistide kasuks.

Suvekontserdil jagavad Vanemuise sümfooniaorkestriga lava Ukraina Rahvusooperi sopran Tamara Kalinkina, Soome Rahvusooperi bass Koit Soasepp, kontratenor Martin Karu, sopran Karmen Puis ja tenor Rasmus Kull Vanemuise teatrist, noore tõusva artistina on laval viiulisolist Miia Ruubel ning metsasarvesolistina musitseerib Vanemuise teatri metsasarverühma kontsertmeister Kreete Jacob.

Joost pani kontserdikava kokku põhimõttel, et see pakuks elamusi publikule ning oleks inspireerivaks kogemuseks ka artistidele. Nii kuuleb Tamara Kalinkina esituses Leonora aariat Giuseppe Verdi ooperist "Trubaduur", Koit Soasepp paneb kõlama preester Sarastro rahust ja armastusest jutlustava aaria "In diesen heil'gen Hallen" Wolfgang Amadeus Mozarti ooperist "Võluflööt".

Ardo Ran Varrese ooperist "Põrgupõhja uus Vanapagan" kohtuvad laval Jürka, tema naine Lisete ja Kaval-Ants, kelle rolle esitavad Koit Soasepp ja vanemuislased Karmen Puis ja Rasmus Kull.

Novembris esietendub Vanemuises Georg Friedrich Händeli barokkooper "Julius Caesar", kus ühes pearollis kontratenor Martin Karu. Tema esituses kuuleb Julius Caesari aariat, kuhu on sisse kirjutanud ka suur soolopartii metsasarvele, seega on laval ka Vanemuise sümfooniaorkestri metsasarverühma kontsertmeister Kreete Jacob.

Risto Joosti kutsel saab Kassitoome orus võimaluse soleerida äsja Tallinna Muusika- ja Balletikooli lõpetanud viiuldaja Miia Ruubel, kelle esituses kuuleb Pjotr Tšaikovski karakterpala orkestrile ja viiulile "Valss-skertso opus 34".

Orkestri esituses kuuleb muu hulgas Gustav Holsti orkestrisüidist "Planeedid" pärit numbrit "Jupiter". Tervikuna tuleb Holsti "Planeedid" ettekandele Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontserdil Tartus ja Tallinnas, samuti kasutab seda muusikat uue hooaja sügispoolel valmiv Jevgeni Gribi ballett "Tuhkvalge".

Kodumaistest viisidest kõlavad kontserdil näiteks Lydia Austeri rahvuslikel motiividel kirjutatud teos keelpilliorkestrile "Meloodia", Villem Kapi soololaulude tsüklisse "Õnnelik päev" kuuluv laul "Kui lõppeb suvepäeva viimne vine" ning Andrese ja Aadu duett Arne Oidi – Juhan Smuuli muusikalisest komöödiast "Muhulaste imelised juhtumised".