Haapsalus algab 30. vanamuusikafestival

Festivali kunstiline juht Toomas Siitan rääkis, et festivali avakontserdil kõlab Bachi Johannese passioon, mis on meie reaktsioon tänasele olukorrale maailmas. "See on vapustava tundeskaalaga teos, mis suubub imelisse kirgastumisse," kirjeldas ta.

Festivali barokkorkestrit juhatab Toomas Siitan ning orkestri esiviiul on Aureliusz Goliński, Poola orkestri Arte dei Suonatori juht ja õppejõud. Festivalil astub üles ka ansambel Floridante, kes koos nyckelharpa-virtuoosi Marco Ambrosiniga toob lavale Eesti sugemetega barokikava. Festivali peakülalisteks on kontratenor Iestyn Davies koos prantsuse ansambliga Jupiter.

Eesti päritolu lautomängija Kristiina Watt on oma ansamblipartneriks palunud Lepizigi Bachi konkursi võitja, Bulgaaria viiuldaja Sophia Prodanova. Briti kontratenor Iestyn Davies ja ansambel Jupiter esitavad kava Händeli oratooriumiaariatest, Belgia ansambel Graindelavoix astub lavale kavaga "Josquin the undead" ja Soome klavessiinivirtuoos Aapo Häkkinen esitab Haapsalus J. S. Bacho "Fuugakunsti".

Tšellisti Bruno Cocset' kavas "Tšello sünd" teeb kaasa muusikaakadeemia klavessiiniprofessor Imbi Tarum ning festivali tegevjuht Saale Fischer on ansambli Floridante kavasse kutsunud rootsi rahvapilli nyckelharpa virtuoosi Marco Ambrosini.

Sel aastal toimub esimest korda festivaliga paralleelselt ka varajase muusika noortelaager, mille osalejate lõppkontserdil pühapäeval, 30. juulil saab publik kuulata soolonumbreid ja kammeransambleid väiksematelt ning suurematelt muusikutelt üle Eesti.