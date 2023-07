Suri ansambli The Eagles asutaja Randy Meisner

Meisner lõi bändi 1971. aastal koos Don Henley, Glenn Frey and Bernie Leadoniga. Meisner lahkus ansamblist 1977. aastal ning alustas seejärel oma soolokarjääri.

"Randy oli The Eaglesi lahutamatu osa ja aitas kaasa bändi varasele edule," seisis bändi tehtud ametlikus avalduses. "Tema hääleulatus oli hämmastav, nagu ilmneb tema tunnusballaadist "Take It to the Limit"."