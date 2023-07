Tartus tuuakse publiku ette Koosseisu tantsufilmide näitus ja tantsulavastus

Filminäitus on avatud iga päev kell 11–20. Etendused toimuvad 1., 3. ja 4. augustil algusega kell 19.

Kõikide filmide režissöörid on Koosseisu liikmed. Koosseis on loominguline kooslus viiest noorest tantsukunstnikust, kelleks on Eva Metspalu, Eveli Ojasaar, Elina Ojasaar, Mariann Onkel ja Roosmarii Sarapuu. Tegijate sõnul seob rühmituse liikmeid sarnane mõtteviis ning arusaam tantsukunstist. Oma lähenemisel püüdleb Koosseis maagilise realismi poole.

Oma esimese avaliku ülesastumise tegi Koosseis Kanuti Gildi Saalis Made in Estonia Maratonil 2023. aastal teosega "Tolmuimejate viimane avalik ülesastumine".

Linastuvatest filmidest pälvis Eva Metspalu "Odie" 2023. aastal Best of BFM preemia parima koreograafia kategoorias.