Suri näitleja Angus Cloud

Cloud on enim tuntud Fezco "Fez" O'Neill'i rolli eest HBO draamasarjas "Eufooria". Lisaks Emmyga pärjatud "Eufooriale" on Cloud kaasa teinud filmis "North Hollywood".

Näitleja perekonna sõnul elas Cloud üle oma isa kaotust, kes lahkus eelmisel nädalal. Lisaks kannatas ta vaimse tervise probleemide all. "Ainus lohutus on teadmine, et Angus on nüüd taasühinenud oma isaga, kes oli tema parim sõber. Angus rääkis oma võitlusest vaimse tervisega avameelselt ja loodame, et tema lahkumine võib olla teistele meeldetuletuseks, et nad ei ole üksi ega peaks sellega üksi vaikides võitlema," sõnas Cloudi perekond meediale tehtud avalduses.

Mitmed muusikud ja näitlejad on Cloudile austust avaldanud, sealhulgas Kid Cudi, Questlove, Janelle Monáe, Kerry Washington, Chloe Bailey, Flavor Flav ja Denzel Curry.