Paide teatri arvamusfestivali vestlusringi keskendub väiketeatrite tulevikule

Arvamusfestivali raames korraldab Paide teater 11. augustil Wabalinna kohvikus vestlusringi "Öö peegeldused", kus asjatundjad räägivad väiketeatrite rahastamisest, väiketeatrite positsioonist Eesti kultuurimaastikul ning laiemalt Eesti teatri tulevikust.

Vestlusõhtut suunab kirjanik ja lavastaja Jim Ashilevi, oma mõtteid jagavad Kaarel Targo (Must Kast), Hendrik Kaljujärv (Elektron), Katre Väli (kultuuriministeerium) ja Mariliis Peterson (Paide teater). Klaverimänguga esineb muusik Risto Iljas.

"Viimane aasta on teatrimaastikku raputanud, õhus on küsimused teatrite rahastamise, vabakutseliste näitlejate tööhõive ja laiemalt Eesti teatri tuleviku üle. Paide teater on väike teater ja tahame rääkida nendest esilekerkinud teemadest just väiketeatri võtmes," rääkis Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.

Vestlusringis osalevad kolme väiketeatri esindajad, kes tegutsevad erinevates Eesti piirkondades, Must Kast peamiselt Tartus, Elektron Tallinnas ning Paide teater Eesti keskel. Lisaks mõtleb teemadega kaasa Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja Katre Väli.

"Vestlusõhtu kannab nime "Öö peegeldused". Wabalinna kohvikus räägime teatrist ja loomingust, mõtleme tulevikule, olevikule ja minevikule ning seda kõike öö ja päeva murdepunktis, seal, kus kõik muutub," rääkis Paide teatri dramaturg Mart-Matteus Kampus. Ta lisas, et tegu ei ole tavapärase paneelaruteluga, vaid vestluse käigus jääb ruumi unistamisele ja kunstile. "Otsustasime vestlusõhtu kokku kutsuda just öösel, siis kui meel on juba kergelt väsinud ja seeläbi ka kõvasti ausam."

Paide teatri vestlusring on osa arvamusfestivali kultuuriprogrammist. Arvamusfestival toimub 11.-12. augustini Paides.