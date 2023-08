Loodusmuuseumi näitus "Illar Muul – mees puu otsast" kolib Saaremaale

"Kuraatorina on mul hea meel, et näitus elab edasi rändnäitusena ja jõuab juba sel sügisel Saaremaale, mis on USA-s üles kasvanud Illar Muuli sünnikodu," sõnas Leida Ojasoo. "Muuseumisse jõudnud materjalidega jätkub töö ka pärast näituse lõppu tagamaks, et Illar Muuli panus teadusesse ei vajuks unustuse hõlma."

Näitust käisid suvel vaatamas ka Illar Muuli USA-s elavad lesk ja poeg. "See oli väga sobiv, et näitus kulgeb mööda treppi muuseumi kolmandale korrusele, täpselt nagu isa töö viis ta kõrgustesse troopiliste vihmametsade puulatvadesse. Väga sobivalt ühendati näitus olemasolevate akvaariumidega, sest isa kasvatas terve elu troopilisi kalu," jagas dr Michael Muul muljeid näitusest.

Näitusel on esitatud mitukümmend teadlase tehtud joonistust erinevatest lendoravate liikidest ja ajaloolisi fotosid Muuli rännakutelt, samuti saab vaadata erinevate lendoravate liikide nahku ja kolpasid Muuli kogudest.